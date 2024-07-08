Глава Новороссийска остался недоволен состоянием набережной города-героя

В ходе инспекционного обхода набережной Новороссийска 8 июля мэр города Андрей Кравченко выразил недовольство текущим состоянием реконструкции. Он подчеркнул, что работы по благоустройству отстают от графика и охарактеризовал облик набережной как неприемлемый, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Тelegram-канал (18+) главы Новороссийска Андрея Кравченко.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что утренний осмотр набережной привел его к разочарованию. Он сказал, что время идет, а положительных сдвигов нет, при этом сроки нарушены, уже середина лета. А ступени набережной и вовсе не соответствуют стандартам.
Он также выразил возмущение по поводу безответственности коммунальных служб и пообещал, что виновные будут наказаны. Мэр особо отметил проблему с велосипедной парковкой, расположенной в пешеходной зоне, и оставленными без присмотра самокатами, поручив своему заместителю разработать меры по регулированию движения личных транспортных средств в этих районах.
Глава указал на мусор и разбитую посуду возле заведений общественного питания, подчеркнув, что если рестораны не могут обеспечить порядок на своих летних террасах, им следует ограничить свою деятельность закрытыми помещениями.
Градоначальник добавил, что процесс не устраивает ни его ни людей. Прогулка по набережной должна приносить удовольствие, а не портить настроение.