Глава Новороссийска остался недоволен состоянием набережной города-героя

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что утренний осмотр набережной привел его к разочарованию. Он сказал, что время идет, а положительных сдвигов нет, при этом сроки нарушены, уже середина лета. А ступени набережной и вовсе не соответствуют стандартам.