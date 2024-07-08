ГАИ рассказала, что изменилось в получении прав и сдаче экзаменов

Поправки в закон о дорожном движении вступили в силу в Беларуси с 6 июля. Новшества прокомментировали в Госавтоинспекции.
Новации касаются порядка выдачи и обмена водительских удостоверений, а также сдачи экзаменов в ГАИ для получения прав.
Механика и автомат
Официально с 6 июля курсанты автошкол, которые прошли обучение на автомобилях с механической коробкой передач, могут сдавать экзамены как на «механике», так и на «автомате».
При этом, если обучение было пройдено на машине с автоматической трансмиссией, то экзамен будет приниматься только на авто с АКПП.
Экзамен без теории
Отныне граждане Беларуси и России, которые имеют водительские удостоверения, выданные на территории РФ, могут обменять права в республике без сдачи теоретического экзамена.
Сдавать теорию также не потребуется тем, у кого есть права категорий А, В, С и подкатегории А1 — для получения водительского удостоверения других категорий. Данное требование, однако, не касается тех, кто был лишен водительских прав — на случай возврата им необходимо заново сдавать теоретический экзамен.
В сдаче отказано
В обновленном законе определены основания для отказа в приеме квалификационного экзамена в ГАИ. Испытание не будет проводиться, если:
- отсутствует справка о прохождении медкомиссии;
- экзаменуемый не достиг установленного возраста для сдачи испытания: для категории АМ — 16 лет; для категорий А, В, С — 18 лет; для категорий D и Е — 21 год;
- отсутствуют документы, выдающиеся после окончания автошколы, подразумевающие подготовку водителей по единым программам;
- экзаменуемый предоставил документы с истекшим сроком действия либо с исправлениями;
- в базе данных есть актуальные сведения о лишении прав либо об ограничении права управления транспортным средством.
В ГАИ отмечают, что данные положения на практике работали и раньше, однако сейчас это закреплено нормативно.
Экзаменационный транспорт
Изменения коснулись и транспортных средств, на которых будет приниматься квалификационный экзамен.
- категории А: экзамен будет приниматься на мотоциклах, объем двигателей которых более 220 куб см (раньше — 125 куб см);
- категория С: экзамен будет приниматься на учебно-грузовых автомобилях, максимально допустимая масса которых составляет более 8 тонн;
- категория D: сдача испытания проводится на автобусах, имеющих не менее 23 пассажирских кресел;
- категория СЕ — экзамен принимается на грузовике массой 8 тонн и прицепом массой не менее 2 тонн, имеющим две оси с расстоянием между ними не менее двух метров (либо общей длиной прицепа — 5 метров);
- категория DE — сдача экзамена проводится на автобусах- «гармошках» длиной более 15 метров.
Для категории В (легковой автомобиль) ничего не изменилось.
Другие новшества
Во всех экзаменационных подразделениях ГАИ вводится обязательная предварительная запись для повторной попытки сдачи экзамена.
Исключено требование по продолжительности практического экзамена на автомобилях. Если раньше маршрут составлял порядка 4 километров, то сейчас в автошколах будут ограничиваться выполнением основных элементов.
При сдаче практического экзамена на категорию А предоставляется право на одну ошибку. Испытание продолжится с того элемента, на котором была допущена ошибка.