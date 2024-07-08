ГАИ рассказала, что изменилось в получении прав и сдаче экзаменов

Сдавать теорию также не потребуется тем, у кого есть права категорий А, В, С и подкатегории А1 — для получения водительского удостоверения других категорий. Данное требование, однако, не касается тех, кто был лишен водительских прав — на случай возврата им необходимо заново сдавать теоретический экзамен.