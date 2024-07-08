Два моста на трассе М-5 «Урал» закроют на ремонт

На мостах через реки Тауш и Баш на трассе М-5 «Урал» движение транспорта в направлении Челябинска будет осуществляться по временной объездной дороге. Скоростной режим снизят до 20 км/ч. Это связано с выполнением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.
Перепуск движения автомобильного транспорта по объездной дороге будет осуществлен следующим образом:
— на мосту через р. Тауш — с 8 июля 2024 года,
— на мосту через р. Баш — с 17 июля 2024 года.
Все работы планируется завершить до 28 августа 2024 года.