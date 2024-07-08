Два моста на трассе М-5 «Урал» закроют на ремонт

На мостах через реки Тауш и Баш на трассе М-5 «Урал» движение транспорта в направлении Челябинска будет осуществляться по временной объездной дороге. Скоростной режим снизят до 20 км/ч. Это связано с выполнением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.