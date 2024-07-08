Иркутская область участвует в выставке «Иннопром-2024»

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2024», крупнейшее мероприятие в области поиска инвесторов и новых заказчиков для промышленного сектора из проводимых в России. Представлены на ней и несколько предприятий из Иркутской области. Организатором стенда выступил Фонд развития промышленности региона. Мероприятие посетил губернатор Игорь Кобзев.