Иркутская область участвует в выставке «Иннопром-2024»

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2024», крупнейшее мероприятие в области поиска инвесторов и новых заказчиков для промышленного сектора из проводимых в России. Представлены на ней и несколько предприятий из Иркутской области. Организатором стенда выступил Фонд развития промышленности региона. Мероприятие посетил губернатор Игорь Кобзев.
— Региональные компании, работающие в эти дни на выставке, активно занимают отечественный рынок после ухода иностранных производителей, предоставляя предприятиям качественную, высокотехнологичную продукцию, что, несомненно, очень важно для формирования технологического суверенитета страны, — сказал Игорь Кобзев.
Участники выставки смогут познакомиться с компанией, которая производит промышленное оборудование для горно-добывающей отрасли и уже активно сотрудничает с золотодобывающими предприятиями региона, поскольку такая продукция смогла заменить необходимые элементы иностранного производства, причем одного из ведущих мировых производителей. Есть предприятие, специализирующееся на производстве конвейерных цепей, производитель антифрикционных деталей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, местные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.
И в то же время есть на стенде местная компания, которая производит товары для сна — она уже стала известна на всю Россию.