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Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Boeing призналась в мошенничестве в ходе расследования катастроф с участием самолетов 737 MAX.

Источник: Podrobno.uz

По данным Reuters, компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Это должно положить конец расследованию Министерства юстиции США по двум фатальным катастрофам в Индонезии и Эфиопии, произошедшим в 2018 и 2019 годах. Их жертвами в общей сложности стали 346 человек.

Отмечается, что мировое соглашение вызвало резкую критику со стороны семей жертв, которые хотели, чтобы Boeing предстал перед судом и понес более суровые финансовые последствия.

Признание вины компанией потенциально ставит ей под угрозу возможность получать выгодные государственные контракты с такими организациями, как Министерство обороны США и НАСА.