Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

По данным Reuters, компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Это должно положить конец расследованию Министерства юстиции США по двум фатальным катастрофам в Индонезии и Эфиопии, произошедшим в 2018 и 2019 годах. Их жертвами в общей сложности стали 346 человек.
Отмечается, что мировое соглашение вызвало резкую критику со стороны семей жертв, которые хотели, чтобы Boeing предстал перед судом и понес более суровые финансовые последствия.
Признание вины компанией потенциально ставит ей под угрозу возможность получать выгодные государственные контракты с такими организациями, как Министерство обороны США и НАСА.