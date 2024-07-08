Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

По данным Reuters, компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Это должно положить конец расследованию Министерства юстиции США по двум фатальным катастрофам в Индонезии и Эфиопии, произошедшим в 2018 и 2019 годах. Их жертвами в общей сложности стали 346 человек.