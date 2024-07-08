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Стала известна стоимость праздника кряшен Питрау в Татарстане

На предстоящем празднике культуры кряшен «Питрау» в Мамадышском районе Татарстана планируют потратить около 10 миллионов рублей, рассказал глава Отдела культуры исполкома района Степан Спиридонов.

Мероприятие состоится на поляне «Тырлау» села Зюри и начнется в 16:00, торжественное открытие — в 18:00. Праздник не только демонстрирует богатство национальной культуры кряшен, но и служит мостом между поколениями, собирая участников и гостей из разных уголков республики и страны.

Мероприятие финансируется за счет республиканского бюджета и средств спонсоров и благотворителей. «Питрау» является ключевым событием в рамках празднования Года семьи в рамках национальных проектов «Культура» и «Демография» при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

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