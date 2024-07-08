Стала известна стоимость праздника кряшен Питрау в Татарстане

Мероприятие состоится на поляне «Тырлау» села Зюри и начнется в 16:00, торжественное открытие — в 18:00. Праздник не только демонстрирует богатство национальной культуры кряшен, но и служит мостом между поколениями, собирая участников и гостей из разных уголков республики и страны.