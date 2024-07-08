Минздрав хочет штрафовать родителей за курение детей

За употребление несовершеннолетними никотиносодержащей продукции их родителям грозит штраф.
Проект закона о штрафах для родителей за потребление их несовершеннолетними детьми (до 16 лет) табачной и никотиносодержащей продукции поддержали в Роспотребнадзоре и в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с документом источник.
«Минздрав и Роспотребнадзор поддержали проект закона, и концепция законопроекта заслуживает внимания», — заявил источник. Схожая статья уже есть в Кодексе об административных нарушениях. Она предполагает штраф для родителей за распитие их детьми алкоголя и употребление ими наркотиков. В связи с этим глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил внести подобную меру и для курящих детей, а также увеличить штраф в два с половиной раза (сейчас он составляет полторы-две тысячи рублей).
Ранее Метелев внес в правительство РФ проект, предлагающий увеличить штраф для россиян за курение в неположенном месте. По проекту, штраф должен быть увеличен до 15 тысяч рублей.