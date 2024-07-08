«В Беларусь возвращается жаркая погода». Синоптики рассказали, чего ждать с 9 по 14 июля

«После теплых выходных в Беларусь возвращается жаркая погода. В большинстве дней текущей рабочей недели республика будет находиться под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому жителям нашей страны гарантировано мало облаков и много солнца. Лишь в отдельные дни будут появляться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков, которые проявят себя локальными грозовыми дождями. В таких условиях воздух с каждым днем будет интенсивно прогреваться. К концу рабочей недели наиболее высокие температуры ожидаются по юго-востоку страны, где прогнозируется до плюс 34 градусов, а по северу республики в освежающих летних дождях дневные максимумы не превысят плюс 25 градусов», — рассказали в Белгидромете.