«В Беларусь возвращается жаркая погода». Синоптики рассказали, чего ждать с 9 по 14 июля

«После теплых выходных в Беларусь возвращается жаркая погода. В большинстве дней текущей рабочей недели республика будет находиться под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления, поэтому жителям нашей страны гарантировано мало облаков и много солнца. Лишь в отдельные дни будут появляться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков, которые проявят себя локальными грозовыми дождями. В таких условиях воздух с каждым днем будет интенсивно прогреваться. К концу рабочей недели наиболее высокие температуры ожидаются по юго-востоку страны, где прогнозируется до плюс 34 градусов, а по северу республики в освежающих летних дождях дневные максимумы не превысят плюс 25 градусов», — рассказали в Белгидромете.
До +31°С и дожди прогнозируют в Беларуси 9 июля
Во вторник, 9 июля, местами по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 10 градусов по северо-западу до плюс 20 градусов по юго-востоку. Днем температура воздуха достигнет плюс 23−29 градусов, а местами по юго-востоку — плюс 30−31 градус.
В среду, 10 июля, погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 11−18 градусов, а днем — плюс 25−32 градуса.
В четверг, 11 июля, ночью погода будет преимущественно без осадков, а днем местами по западу республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут плюс 13−20 градусов, а днем — плюс 26−33 градуса.
В пятницу, 12 июля, ночью на большей части территории, а днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 14 до плюс 21 градуса, а днем — от плюс 25 градусов по северу до плюс 34 градусов по юго-востоку.
По предварительным данным синоптиков, в предстоящие выходные накал температуры обещает еще усилиться и этому даже не помешают летние грозовые дожди.
В субботу, 13 июля, местами по стране ожидаются кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью прогнозируется плюс 17−23 градуса, днем — плюс 30−36 градусов, а местами — плюс 26−29 градусов.
В воскресенье, 14 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 17−23 градуса, а днем — плюс 26−33 градуса. По югу и юго-востоку воздух прогреется до плюс 36 градусов.