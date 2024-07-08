Эксперт рассказал, как выбрать качественные арбузы и дыни

Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов дал советы по выбору арбузов и дынь, а также предупредил, что первые арбузы бывают опасны.
Специалист объяснил, что первые арбузы опасны из-за удобрений и селитры. Массово же они пойдут примерно в середине июля, тогда и стоит их покупать.
Эксперт отметил, что при выборе арбуза следует смотреть на его окрас и корешок: если он подсохший, это говорит о высоком содержании сахара.
Дыни, по словам Магомедова, созревают позже арбузов, пробовать их не стоит раньше начала августа. Если от дыни исходит запах сладкого мёда, это признак того, что в ней есть сахар.