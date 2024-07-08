Анапский дельфинарий закрыли до 12 июля по техническим причинам

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на сайте дельфинария.
Продажи билетов на представления доступны с 13 июля. Также доступен возврат билетов за три часа до представления.
Дельфинарий «Большой Утриш» в Анапе закрыли до 12 июля по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на сайте дельфинария.
Продажи билетов на представления доступны с 13 июля. Также доступен возврат билетов за три часа до представления.