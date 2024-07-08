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Анапский дельфинарий закрыли до 12 июля по техническим причинам

Дельфинарий «Большой Утриш» в Анапе закрыли до 12 июля по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Источник: AP 2023

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на сайте дельфинария.

Продажи билетов на представления доступны с 13 июля. Также доступен возврат билетов за три часа до представления.