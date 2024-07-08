Еще на три дня в Челябинске продлили предупреждение об опасном для здоровья смоге

Метеорологи говорят, что «в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ». Речь идет о промышленных и автомобильных выбросах.
«До 19.00 11 июля в Челябинске, Сатке Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в объявлении.
Напомним, режим «черного неба» в этих городах действует с вечера 6 июля.
Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить вблизи автотрасс и ограничить использование личных машин.
«На этой неделе на Южном Урале будет преобладать антициклональный характер погоды. Температурный фон будет сохраняться повышенным. Также ожидаются локальные ливневые дожди, грозы и возможны другие конвективные явления. К выходным с приближением области пониженного давления и связанным с ней фронтальным разделом характер погоды изменится: пройдут обильные дожди, ветер усилится, жара пойдет на спад», — отмечают синоптики.
Во вторник в регионе удержится переменная облачность, местами прошумят кратковременные дожди, в горах и юго-западных районах — очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с, кое-где порывы до 17 м/с, при грозах шквалистое усиление — до 25 м/с. Температура воздуха 9 июля ночью плюс 11−16, днем — 24−29 градусов.