Еще на три дня в Челябинске продлили предупреждение об опасном для здоровья смоге

«На этой неделе на Южном Урале будет преобладать антициклональный характер погоды. Температурный фон будет сохраняться повышенным. Также ожидаются локальные ливневые дожди, грозы и возможны другие конвективные явления. К выходным с приближением области пониженного давления и связанным с ней фронтальным разделом характер погоды изменится: пройдут обильные дожди, ветер усилится, жара пойдет на спад», — отмечают синоптики.