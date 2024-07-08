Боец ПОП-ММА из Иркутска Анатолий Надратовский устроил драку в «Шоу Воли»

Боец ПОП-ММА из Иркутска Анатолий Надратовский или как его еще называют Сибирский Конор снялся в «Шоу Воли» вместе с другими участниками проекта «Титаны». На съемках Анатолий вел себя вызывающе и всячески акцентировал внимание на своей персоне. Один из ведущих шоу Павел Воля предложить почитать комментарии под выпусками «Титанов» и как оказалось, что не все зрители одобряют «непрофессионализм» бойцов.
— Я профессиональный спортсмен! Но я профессиональный спортсмен-шоумен. Я дарю людям эмоции! — заявил Надаратовский.
После этого сибирский Конор предложил второму ведущему Илье Соболеву провести бой. Правда спарринг вышел неравный и Анатолий сразу повалили красноярского комика. Но все закончилось благополучно и свелось к юмору. В завершении «Шоу Воли», двое из «Титанов» продемонстрировали свою силу, подняв остальных гостей вместе с диваном.
Ранее Анатолий Надратовский дал интервью корреспонденту КП-Иркутск, где рассказал о своем детстве и трудном пути в мире спорта.