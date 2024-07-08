Боец ПОП-ММА из Иркутска Анатолий Надратовский устроил драку в «Шоу Воли»

Боец ПОП-ММА из Иркутска Анатолий Надратовский или как его еще называют Сибирский Конор снялся в «Шоу Воли» вместе с другими участниками проекта «Титаны». На съемках Анатолий вел себя вызывающе и всячески акцентировал внимание на своей персоне. Один из ведущих шоу Павел Воля предложить почитать комментарии под выпусками «Титанов» и как оказалось, что не все зрители одобряют «непрофессионализм» бойцов.