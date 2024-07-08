Рэпершу Ice Spice освистали за исполнение ее фита с Тейлор Свифт Karma

Известно, что поп-звезда хорошо общается с молодой рэпершей. Недавно их заметили вместе на Суперкубке. Не исключено, что фит со Свифт появится в грядущем дебютном лонгплее Ice Spice «Y2K!», премьера которого намечена на 26 июля. Артистку уже спрашивали о потенциальной коллаборации, однако она ответила уклончиво: «Посмотрим».