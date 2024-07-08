Вице-адмирала Липилина назначили новым командующим Балтийским флотом

«Сегодня главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота», — отметили во флоте.
Главком вручил вице-адмиралу штандарт командующего Балтийским флотом и напутствовал на успешное исполнение обязанностей в новой должности.
Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде.
Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.
Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС. С 2014-го по 2018 год — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018-го по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. В 2021 году президент Владимир Путин назначил его начальником штаба Балтийского флота.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.