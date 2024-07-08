Вице-адмирала Липилина назначили новым командующим Балтийским флотом

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС. С 2014-го по 2018 год — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.