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Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди стоят более 500 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: Reuters

«По состоянию на 14:00 В очереди со стороны Тамани находится 271 транспортное средство. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 218 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.