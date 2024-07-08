Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда

«По состоянию на 14:00 В очереди со стороны Тамани находится 271 транспортное средство. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 218 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.