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В июле в Перми пройдут новые отключения горячей воды

На этой неделе опрессовки начнутся в микрорайонах Пролетарский, Заимка, Громовский и в Новых Лядах.

Источник: Комсомольская правда

В районах Перми продолжают проводить опрессовки и проверять системы горячего водоснабжения. На этой неделе пермский филиал ПАО «Т Плюс» приступит к новому этапу работ на теплосетях.

В период с 8 по 26 июля гидравлические испытания теплосетей запланированы в микрорайонах Пролетарский, Заимка, Громовский, а также в поселке Новые Ляды. В связи этим, некоторые дома временно останутся без горячей воды. С полным списком адресов, где пройдут отключение горячей воды можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

Напомним, о сроках отключения горячей воды жителей обязаны информировать управляющие компании и ТСЖ. Максимальный срок отключения горячего водоснабжения не должен превышать две недели.

ЖКХ