В июле в Перми пройдут новые отключения горячей воды

В период с 8 по 26 июля гидравлические испытания теплосетей запланированы в микрорайонах Пролетарский, Заимка, Громовский, а также в поселке Новые Ляды. В связи этим, некоторые дома временно останутся без горячей воды. С полным списком адресов, где пройдут отключение горячей воды можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.