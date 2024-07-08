В июле в Перми пройдут новые отключения горячей воды

В районах Перми продолжают проводить опрессовки и проверять системы горячего водоснабжения. На этой неделе пермский филиал ПАО «Т Плюс» приступит к новому этапу работ на теплосетях.
В период с 8 по 26 июля гидравлические испытания теплосетей запланированы в микрорайонах Пролетарский, Заимка, Громовский, а также в поселке Новые Ляды. В связи этим, некоторые дома временно останутся без горячей воды. С полным списком адресов, где пройдут отключение горячей воды можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.
Напомним, о сроках отключения горячей воды жителей обязаны информировать управляющие компании и ТСЖ. Максимальный срок отключения горячего водоснабжения не должен превышать две недели.