Воронежцев предупредили о грозах с градом и ветре с порывами до 17 м/сек

В столице Черноземья в ночь на вторник, 9 июля, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 12 м/сек. Днем вторника на смену ему придет восточный ветер с пиковой скоростью 13 м/сек. В ночь на 10 июля будет дуть северный ветер с порывами до 13 м/сек. Синоптики также предупреждают о кратковременных грозах, дождях и граде.