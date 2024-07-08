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Воронежцев предупредили о грозах с градом и ветре с порывами до 17 м/сек

Непогода задержится до утра 10 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области вновь местами по региону ожидаются грозы, град и ветер с порывами до 17 м/сек. Предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений будет действовать с 18:00 понедельника, 8 июля, минимум до утра среды, 10 июля.

В столице Черноземья в ночь на вторник, 9 июля, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 12 м/сек. Днем вторника на смену ему придет восточный ветер с пиковой скоростью 13 м/сек. В ночь на 10 июля будет дуть северный ветер с порывами до 13 м/сек. Синоптики также предупреждают о кратковременных грозах, дождях и граде.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что новая рабочая неделя в областном центре будет жаркой. Столбики термометров преодолеют отметку в +30 градусов.