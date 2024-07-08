Ураган уже оставил без света более 320 тысяч американцев. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), его скорость превышает 120 км/ч, при этом по мере продвижения урагана вглубь страны сильные ливни сохранятся. Ожидается, что в некоторых районах высота выпавших осадков может достичь более 30 см.