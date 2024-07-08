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В Самаре открылся новый туристско-информационный центр

Частный туристический центр открылся на улице Фрунзе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно об открытии нового частного туристическо-информационного центра на улице Фрунзе. Горожане смогут узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях региональной столицы.

Центр помогает найти развлечение не только для взрослых, но и для детей. В специальном пространстве ребята смогут посмотреть мультики, послушать сказки и даже посмотреть, как работает робот-коза. Также в центре есть места для зарядки гаджетов, кондиционер, бесплатные напитки и аудиоэкскурсии.

Центр поможет туристам справиться с любым вопросом и подобрать необходимый маршрут по региону.

туризм и отдых