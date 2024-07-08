В Самаре открылся новый туристско-информационный центр

Центр помогает найти развлечение не только для взрослых, но и для детей. В специальном пространстве ребята смогут посмотреть мультики, послушать сказки и даже посмотреть, как работает робот-коза. Также в центре есть места для зарядки гаджетов, кондиционер, бесплатные напитки и аудиоэкскурсии.