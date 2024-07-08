В зоне СВО уничтожен очередной американский танк Abrams

Наши бойцы в течение минувших суток улучшили тактическое положение. Параллельно при этом нанеся поражение двум механизированным бригадам ВСУ и одной бригаде теробороны. Боестолкновения состоялись в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая (все в ДНР).