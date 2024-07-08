В Башкирии ветром унесло женщин на надувной матрасе

Отдыхающие смогли сами добраться до берега до приезда спасателей.
В тот же день из-за ветра в неприятную ситуацию попали и люди, плавающие на катамаране на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе. Их унесло течением. В этом случае отдыхающие сумели самостоятельно добраться до берега.
В ведомстве отметили, что надувные матрасы, как правило, не предназначены для купания и не обеспечивают полную безопасность. Спасатели говорят, что много случаев, когда не умеющие плавать люди оказываются на середине водоема на неисправном матрасе или заплывают далеко от берега. У них заканчиваются силы и они начинают паниковать.
В таких ситуациях рекомендуется сразу звонить в экстренные службы.