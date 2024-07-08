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В Башкирии ветром унесло женщин на надувной матрасе

На озере Аслыкуль в Давлекановском районе из-за сильного ветра течением унесло двух женщин, плававших на надувной матрасе. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Отдыхающие смогли сами добраться до берега до приезда спасателей.

В тот же день из-за ветра в неприятную ситуацию попали и люди, плавающие на катамаране на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе. Их унесло течением. В этом случае отдыхающие сумели самостоятельно добраться до берега.

В ведомстве отметили, что надувные матрасы, как правило, не предназначены для купания и не обеспечивают полную безопасность. Спасатели говорят, что много случаев, когда не умеющие плавать люди оказываются на середине водоема на неисправном матрасе или заплывают далеко от берега. У них заканчиваются силы и они начинают паниковать.

В таких ситуациях рекомендуется сразу звонить в экстренные службы.