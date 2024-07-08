В Башкирии ветром унесло женщин на надувной матрасе

В ведомстве отметили, что надувные матрасы, как правило, не предназначены для купания и не обеспечивают полную безопасность. Спасатели говорят, что много случаев, когда не умеющие плавать люди оказываются на середине водоема на неисправном матрасе или заплывают далеко от берега. У них заканчиваются силы и они начинают паниковать.