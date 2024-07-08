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Четыре кровати и отдельное питание. Бывшая заключенная рассказала, как отбывает срок дочь первого президента Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Условия содержания Гульнары Каримовой в тюрьме несильно отличаются от условий заключенных, однако у нее все же есть некоторые привилегии. Об этом в последнем выпуске программы Alter Ego рассказала бывшая заключенная женской колонии в Зангиате.

Источник: Podrobno.uz

«Нормально она сидит, чувствует себя неплохо. Она также сидит в общем отряде, у нее нет каких-то ВИПовских условий. Единственное, что у нее четыре кровати, она огородила себя простынями», — отметила героиня видеоинтервью.

Также среди особых условий она отметила форму из дышащего материала, сапоги на шнурках, которые нельзя носить другим. Дочери первого президента завозят большие передачи, она не питается едой из столовой.

Девушка также рассказала, что Каримова не работает в тюрьме — лишь один раз она вышла на работу и устроила бунт.

«Она устраивает публичные выступления. Никто над ней не издевается, больше она провоцирует», — рассказала она.

«Ей дают очень большие поблажки. Никто ее не наказывает, если она что-то хочет, она может добиться… Это все равно ВИП-условия», — заключила девушка.