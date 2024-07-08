20 тысяч медведей зафиксировано в лесах Иркутской области

На встрече с Татьяной Десятовой, научным сотрудником ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 5 июля обсудили ситуацию с выходом в населенные пункты диких животных. Особое внимание было уделено медведям. Ведь численность «хозяина тайги» остается на высоком уровне в Прибайкальском нацпарке и Байкало-Ленском заповеднике. А тем временем госинспекторы и научные сотрудники должны обеспечивать безопасность людей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
— На протяжении последних 10 лет специалистами учреждения ежегодно фиксируется порядка четырех или пяти случаев встреч медведей и людей, из них до четырех случаев — так называемые, «конфликтные ситуации», — рассказывают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Стоит отметить, что медведей и других опасных хищников к туристическим местам и населенным пунктам «притягивают» отходы, свалки и продукты питания. Кстати, чаще всего косолапых видят вдоль Кругобайкальской железной дороги. А еще «хозяина тайги» можно заметить на Большой Байкальской тропе. По Иркутской области зафиксировано около 20 тысяч медведей. Из них за прошедший охотничий сезон было добыто 454 особи.