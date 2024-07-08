20 тысяч медведей зафиксировано в лесах Иркутской области

Стоит отметить, что медведей и других опасных хищников к туристическим местам и населенным пунктам «притягивают» отходы, свалки и продукты питания. Кстати, чаще всего косолапых видят вдоль Кругобайкальской железной дороги. А еще «хозяина тайги» можно заметить на Большой Байкальской тропе. По Иркутской области зафиксировано около 20 тысяч медведей. Из них за прошедший охотничий сезон было добыто 454 особи.