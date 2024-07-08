Осторожно на дорогах: В Молдове вводят «температурные» ограничения для грузовиков

Мера ограничения дорожного движения направлена на предотвращение износа дорожного покрытия на дорогах общего пользования в условиях температуры выше +30 градусов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены санкции в виде штрафа от 60 до 90 условных единиц для физлиц и от 240 до 300 условных единиц для юрлиц.