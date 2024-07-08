Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осторожно на дорогах: В Молдове вводят «температурные» ограничения для грузовиков

Ограничение связано с «жёлтым» кодом, который действует в связи с жарой.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство автомобильного транспорта предупреждает перевозчиков и водителей о том, что в период с 7 по 12 июля запрещено движение грузовиков (общей массой более 20 тонн) по трассам страны.

Ограничение связано с «жёлтым» кодом, который действует в связи с жарой с 7 по 12 июля. В этот период температура воздуха поднимется до +33 градусов и выше, передаёт moldpres.md.

Мера ограничения дорожного движения направлена на предотвращение износа дорожного покрытия на дорогах общего пользования в условиях температуры выше +30 градусов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены санкции в виде штрафа от 60 до 90 условных единиц для физлиц и от 240 до 300 условных единиц для юрлиц.