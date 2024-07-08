Маршрут электрички «Дёма — Кропачево» продлят до станции Усть-Катав

Изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6424 «Дёма — Кропачево» на железной дороге с 14 июля 2024 года. Движение электрички продлили до станции Усть-Катав. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Состав отправляется от станции «Дёма» в 18:12, пребывает в Усть-Катав в 22:08.
Также продляется маршрут № 6423 «Кропачево — Дёма». Из Усть-Катава время отправления 5:49, прибытие на станцию «Дёма» в 9:58.
На обновленных маршрутах будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. В его вагонах есть кондиционеры и системы обеззараживания воздуха, камеры видеонаблюдения, звуковая и световая сигнализация открытия/закрытия дверей.
Электропоезд также оборудован для маломобильных граждан. Действуют установленные в регионах льготы.