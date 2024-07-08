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Умер знаменитый поп-рокер Тадеуш Возняк

Источник: Российская газета

Умер Тадеуш Возняк, польский некогда рок-н-рольщик, известный по суперхиту Zegarmistrz światła. О кончине 77-летнего певца, автора песен и инструменталиста передает Goniec.

Возняк родился в 1947 году в Варшаве. В музыкальной школе обучался игре на скрипке, занимался танцами.

Первые шаги на сцене сделал в середине 1960-х как Дэниел Дэн - в составе бит-группы Dzikusy. Далее был коллектив Czterech, прозвучавший на радио.

Прославивший артиста трек Zegarmistrz światła получил главный приз на Национальном фестивале польской песни в 1972-м. После композиции Возняка исполняли многие звезды эстрады страны.

Кроме того, на счету Возняка музыка к массе театральных постановок, фильмов, сериалов, анимационных лент и множество наград.

Причина смерти певца не называется.