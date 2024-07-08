«Стол № 9» при сахарном диабете: примерное меню на неделю, что можно и нельзя

«Стол № 9» — диета для людей с диабетом, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье. Она входит в 15 диетических лечебных столов, разработанных советским врачом Мануилом Певзнером. С тех пор наука ушла вперед, и сегодня врачи «Стол № 9» почти не назначают. Однако часть принципов этой диеты по-прежнему актуальна. Какие продукты включить в рацион, а от каких отказаться, если нужно контролировать сахар в крови, — в материале «Газеты.Ru».