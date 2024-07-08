«Стол № 9» при сахарном диабете: примерное меню на неделю, что можно и нельзя

«Стол № 9» — диета для людей с диабетом, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье. Она входит в 15 диетических лечебных столов, разработанных советским врачом Мануилом Певзнером. С тех пор наука ушла вперед, и сегодня врачи «Стол № 9» почти не назначают. Однако часть принципов этой диеты по-прежнему актуальна. Какие продукты включить в рацион, а от каких отказаться, если нужно контролировать сахар в крови, — в материале «Газеты.Ru».
Что такое диета «Стол № 9» и откуда она появилась.
Диета «Стол № 9» — это лечебная диета, разработанная для людей с сахарным диабетом. Она направлена на нормализацию углеводного обмена, предотвращение нарушений жирового обмена, а также на снижение массы тела при наличии избыточного веса. «Стол № 9» помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращать резкие его колебания.
Диетический стол разработал в 1920-х годах советский врач-терапевт Мануил Певзнер. Он был основоположником диетологии в Советском Союзе и создал систему лечебных диет — «столы Певзнера», которые активно применялись для лечения различных заболеваний. Система Певзнера включает 15 диетических столов, каждый из которых предназначен для конкретных диагнозов или состояний организма.
Самостоятельно назначать себе диету «Стол № 9» не рекомендуется, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
«Необходимо проконсультироваться с врачом-диетологом или эндокринологом, так как следует помнить, что “столы Певзнера” были основаны на запретах и ограничении целых групп продуктов, но не учитывали современные знания о причинах и развитии болезней, поэтому их отменили ???(в 2003 году Минздрав РФ изменил рацион питания в санаториях и больницах, отказавшись от диет Певзнера)???», — сказала она.
Принципы диеты, разработанной 100 лет назад, обусловлены среднестатистическими знаниями о гликемическом индексе продуктов ???(отражает, как влияет употребление продукта на уровень глюкозы в крови)... Сейчас при наличии суточных мониторов гликемии и глюкометров питание для диабетиков подбирается индивидуально и учитывает пищевые привычки и предпочтения, объяснила диетолог. Она также уточнила, что существует ряд исследований, которые ставят под сомнение эффективность дробного питания при инсулинорезистентности и сахарном диабете II типа. Поэтому врачи сейчас практически не назначают диету «Стол № 9».
Многие общие принципы диеты — ограничение потребления быстрых углеводов, соли, полуфабрикатов и т.д. — по-прежнему актуальны. Их можно взять за основу при составление рациона. При этом сегодня специалисты сходятся во мнении, что для большинства пациентов нет необходимости строго и неукоснительно придерживаться разработанного Певзнером меню.
Общие рекомендации диеты «Стол № 9».
Ограничение простых углеводов. Исключите из рациона сахар, сладости, мед, варенье, кондитерские изделия и сладкие напитки, стоит также избегать продуктов из сдобного и слоеного теста. Откажитесь от сока и других сладких напитков. ~Отдавайте предпочтение еде с низким гликемическим индексом — цельнозерновым продуктам, овощам и бобовым~.
Контроль потребления жиров. Ограничьте потребление насыщенных жиров и трансжиров, ~исключите жирное мясо, колбасы, копчености. Включите в рацион растительные масла (оливковое, подсолнечное), рыбу и морепродукты~, богатые омега-3 жирными кислотами.
Умеренное потребление белков. Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, птицу, творог и бобовые. Употребляйте белковые продукты в умеренных количествах, чтобы избежать перегрузки почек.
Дробное питание. Питайтесь ~пять-шесть раз в день небольшими порциями~. Это поможет равномерно распределить нагрузку на поджелудочную железу и поддерживать стабильность уровня глюкозы в крови.
Ограничение соли. Сократите потребление соли ~до 12 граммов в день~ (около одной чайной ложки). Избегайте соленых и маринованных овощей, консервов в собственном соку и в масле, рыбных консервов в масле и копченостей.
Увеличение потребления клетчатки. Включайте в рацион большое количество овощей, зелени, фруктов с низким содержанием сахара, а также цельнозерновых продуктов. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, контролировать уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.
Регулярное употребление жидкости. Пейте достаточное количество воды. Избегайте газировок, отдавая предпочтение несладкому чаю и компотам без сахара.
Умеренное потребление фруктов. Ограничьте потребление фруктов с высоким содержанием сахара (бананы, виноград, финики). ~Лучше выбирать несладкие фрукты — яблоки, груши, цитрусовые~.
Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить обмен веществ. Включите в свою рутину прогулки, легкие тренировки или другие виды физической активности, согласованные с врачом.
Мониторинг состояния здоровья. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следите за общим состоянием здоровья. Консультируйтесь с врачом или диетологом для корректировки питания в зависимости от ваших индивидуальных потребностей и состояния здоровья.
Зачем назначают диету «Стол № 9».
Управление уровнем глюкозы в крови.
Основу диеты при диабете составляют продукты с низким гликемическим индексом, при их потреблении глюкоза высвобождается и попадает в кровь постепенно, это помогает избежать резких скачков уровня сахара. Ограничение потребления простых сахаров и переработанных углеводов улучшает способность клеток реагировать на инсулин.
Нормализация липидного обмена.
Ограничение насыщенных жиров и трансжиров снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3) снижают воспалительные процессы и улучшают липидный профиль крови. Это помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Контроль массы тела.
Контроль калорийности рациона и правильное распределение макронутриентов ???(белков, жиров, углеводов, необходимых организму в большом количестве)??? помогают поддерживать здоровый вес, что важно для профилактики инсулинорезистентности и диабета типа II. Не забывайте включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Она увеличивает чувство сытости и регулирует уровень «гормона голода» (грелина).
Предотвращение осложнений.
Поддержание нормального уровня сахара и липидов в крови снижает риск повреждения мелких и крупных кровеносных сосудов. Это предотвращает развитие осложнений при диабете (ретинопатии, нефропатии и невропатии). Овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, которые входят в «Стол № 9», также снижают окислительный и воспалительный процессы, что помогает предотвратить осложнения.
Общее улучшение состояния здоровья.
Витамины и минералы помогают поддерживать нормальное функционирование всех систем организма, а их дефицит может усугубить состояние при диабете. Сбалансированное питание укрепляет иммунную систему, снижая риск инфекций.
Какие продукты можно во время диеты.
Белковые продукты.
* Нежирное мясо: говядина, телятина, кролик.
* Птица: курица, индейка (без кожи).
* Нежирная рыба: треска, судак, щука, окунь.
* Морепродукты: креветки, мидии, кальмары (в умеренных количествах).
* Яйца: в умеренном количестве предпочтительно белки. Можно готовить омлеты и яйца всмятку.
* Молочные продукты: нежирный творог, кефир, йогурт без добавок, простокваша, молоко с низким содержанием жира (в умеренных количествах).
Овощи.
* Свежие овощи капуста (все виды), огурцы, помидоры, сладкий перец, салат, шпинат, зелень (петрушка, укроп, базилик).
* Корнеплоды: морковь, свекла, редис.
* Кабачки и баклажаны.
* Лук и чеснок.
* Бобовые: зеленый горошек, фасоль, чечевица.
Фрукты и ягоды.
* Несладкие фрукты: яблоки, груши, грейпфруты, апельсины, лимоны.
* Ягоды: клубника, малина, черника, клюква (в умеренных количествах).
Зерновые и мучные продукты.
* Крупы: гречка, овсянка, перловка, ячневая крупа, пшено.
* Хлеб: цельнозерновой хлеб, отрубной хлеб, ржаной хлеб (в умеренных количествах).
* Макароны: из твердых сортов пшеницы (в ограниченных количествах).
Жиры.
* Растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное (в умеренных количествах).
Напитки.
* Без сахара: чай, кофе с молоком, травяные чаи, минеральная вода, компоты из сухофруктов без сахара.
Прочее.
* Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна (в небольших количествах).
* Специи и приправы: умеренное количество соли, черный перец, зелень, лимонный сок.
* Сахарозаменители: стевия, сукралоза (в ограниченных количествах и по рекомендации врача).
Примерное меню на неделю.
Понедельник.
* Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, омлет из белков, зеленый чай без сахара.
* Второй завтрак: творог с нежирной сметаной, одно яблоко.
* Обед: овощной суп, отварная куриная грудка с гречневой кашей, салат из свежих овощей с оливковым маслом, компот из сухофруктов без сахара.
* Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть орехов.
* Ужин: запеченная рыба с тушеными кабачками, салат из свежей капусты и моркови.
* Поздний ужин: стакан кефира.
Вторник.
* Завтрак: гречневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.
* Второй завтрак: несладкая груша.
* Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.
* Полдник: творог с ягодами.
* Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.
* Поздний ужин: стакан простокваши.
Среда.
* Завтрак: перловая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.
* Второй завтрак: апельсин.
* Обед: грибной суп, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.
* Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.
* Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.
* Поздний ужин: стакан кефира.
Четверг.
* Завтрак: ячневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.
* Второй завтрак: грейпфрут.
* Обед: суп из фасоли, тушеная телятина с кабачками и перцем, салат из огурцов и помидоров.
* Полдник: творог с нежирной сметаной.
* Ужин: запеченная индейка с цветной капустой, салат из зелени.
* Поздний ужин: стакан простокваши.
Пятница.
* Завтрак: пшенная каша на воде, омлет из белков, зеленый чай без сахара.
* Второй завтрак: несладкое яблоко.
* Обед: овощной суп, куриное филе с гречневой кашей, салат из свежих овощей.
* Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть грецких орехов.
* Ужин: запеченная рыба с тушеными овощами, салат из капусты и моркови.
* Поздний ужин: стакан кефира.
Суббота.
* Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, вареное яйцо, черный чай без сахара.
* Второй завтрак: несладкая груша.
* Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.
* Полдник: творог с ягодами.
* Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.
* Поздний ужин: стакан простокваши.
Воскресенье.
* Завтрак: гречневая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.
* Второй завтрак: апельсин.
* Обед: грибной бульон с овощами, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.
* Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.
* Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.
* Поздний ужин: стакан кефира.
Калорийность диеты «Стол № 9».
Энергетическая ценность диеты «Стол № 9» может варьироваться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и метаболического состояния пациента.
Общая энергетическая ценность.
* Женщины: примерно 1600−2000 ккал в день.
* Мужчины: примерно 1800−2500 ккал в день.
Белки.
Рекомендуется: 15−20% от общей калорийности (60−100 г белка в день).
Источники: нежирное мясо, рыба, птица, молочные продукты, бобовые.
Жиры.
Рекомендуется: 20−25% от общей калорийности (50−70 г жиров в день).
Источники: растительные масла, нежирные молочные продукты, орехи.
Углеводы.
Рекомендуется: 55−60% от общей калорийности (225−300 г углеводов в день).
Источники: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты с низким содержанием сахара.
~Примерный расчет энергетической ценности меню на день:~
Завтрак:
* Овсяная каша на воде (150 ккал).
* Омлет из белков (100 ккал).
* Зеленый чай без сахара (0 ккал).
Второй завтрак:
* Творог с нежирной сметаной (150 ккал).
* Яблоко (80 ккал).
Обед:
* Овощной суп (100 ккал).
* Отварная куриная грудка (150 ккал).
* Гречневая каша (100 ккал).
* Салат из свежих овощей с оливковым маслом (100 ккал).
* Компот из сухофруктов без сахара (50 ккал).
Полдник:
* Натуральный йогурт без добавок (100 ккал).
* Горсть орехов (100 ккал).
Ужин:
* Запеченная рыба (200 ккал).
* Тушеные кабачки (100 ккал).
* Салат из свежей капусты и моркови (50 ккал).
Поздний ужин:
* Стакан кефира (50 ккал).