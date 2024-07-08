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Редкими именами казанских детей стали Асыл, Есений, Вин, Айседора, Майсара и Никаэль

На прошлой неделе в столице РТ родились 372 ребенка.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На прошлой неделе, с 1 по 7 июля, в Казани зарегистрировали рождение 189 мальчиков и 183 девочек. Минимальный вес при рождении составил 1030 граммов, максимальный — 4470 граммов.

Чаще всего казанцы давали новорожденным имена Артем, Амир, Мирон, Радель, Тимур, Платон, Александр, Адель, Анвар, Булат, Амина, Асель, Ясмина, Аделина, Марьям, Мия, Ева.

Наиболее редкими стали имена Риваль, Асыл, Диас, Ризат, Демид, Радомир, Елисей, Есений, Вин, Марк, Радмила, Ника, Айседора, Севиль, Майсара и Никаэль.

За этот же период брак заключили 304 пары, сообщили в управлении ЗАГС города.