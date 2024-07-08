Ученые назвали идеальный напиток для здоровья сердца

По словам диетолога Кэрри Ракстон, каждая дополнительная кружка чая в день снижает риск преждевременного летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на четыре процента. В связи с этим, считает доктор, важно развивать привычку пить чай с раннего возраста.