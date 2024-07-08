Полуголым вход разрешен? Ялтинцы жалуются на раздетых туристов в общественных местах

Полуголые отдыхающие вновь наводят «ужас» на жителей Ялты. С началом курортного сезона фотографии едва одетых туристов, которые не считают постыдным заходить в супермаркеты в плавках или чуть прикрывающих пятую точку бикини, снова появились в местных соцсетях (где же еще, как не в «подслушке» выпустить пар?). Возмущение пользователей вызывает тот факт, что не только пляжники считают такую ситуацию нормальной, но и руководство торговых точек выгоды ради закрывает на это глаза.