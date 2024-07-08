Полуголым вход разрешен? Ялтинцы жалуются на раздетых туристов в общественных местах

Полуголые отдыхающие вновь наводят «ужас» на жителей Ялты. С началом курортного сезона фотографии едва одетых туристов, которые не считают постыдным заходить в супермаркеты в плавках или чуть прикрывающих пятую точку бикини, снова появились в местных соцсетях (где же еще, как не в «подслушке» выпустить пар?). Возмущение пользователей вызывает тот факт, что не только пляжники считают такую ситуацию нормальной, но и руководство торговых точек выгоды ради закрывает на это глаза.
«Разве это нормально? Понятно лето, жарко, курорт, но должны же быть какие-то рамки приличия?», — вопрошают пользователи.
Чего греха таить, корреспондент КП-Крым и сама по молодости могла проехаться в битком набитом автобусе с пляжа в одном купальнике. Правда, после того, как была с позором выставлена охраной крупного магазина в Керчи при попытке купить «мороженку» в бикини, желание появляться в общественных местах в таком виде напрочь отпало.
«Не обслуживать их категорически! Разместите соответствующие наклейки “Полуголым вход запрещен”, — требуют в соцсетях.
Кстати, правила большинства ялтинских отелей и санаториев запрещают появление полуголых людей в коридорах, холлах, на лестницах и в ресторанах. То есть, идешь с пляжа, будь добр, оденься.
Не пустят полуголыми и в административные здания. Женщинам нельзя в купальниках, мужчинам — в шортах без футболок, пояснили КП-Крым в администрации Ялты.
А вот с магазинами куда сложнее. Как правило, они сами решают, должны ли их покупатели придерживаться определенного дресс-кода или же на первом месте все-таки выручка.
«Магазины, кафе, рестораны и другие учреждения самостоятельно принимают решение, в каком виде разрешено заходить посетителям. Как правило, на входе они размещают предупредительные таблички», — отметили в администрации Ялты.
Не могут диктовать чиновники и в чем ходить по улицам города. Вид и форма одежды — дело сугубо личное и не входит в компетенцию администрации. А вот за голый «наряд» может и штраф «прилететь». Его такое дефиле будет квалифицировано как нарушение статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), извольте заплатить от 500 до 1 тысячи рублей.
Кстати, как писала ранее «Комсомолка», довольно болезненно воспринимают толпы полунагих туристов и жители Севастополя. Большинство считают, что полураздетыми ходить по городу-герою нельзя, а в непристойном виде лучше сидеть дома под кондиционером.