Скрытый «Город мертвых» обнаружили в Египте

«Город мертвых» был обнаружен спустя более чем 4,5 тысячи лет после его основания. Он был построен в ныне популярном туристическом городе Асуан на юге Египта. Интересно, что до недавней находки его территория не представляла интереса для ученых-археологов.
В ходе раскопок, длившихся более пяти лет, были обнаружены массовые захоронения, охватившие более 80 тысяч квадратных метров. Большое количество склепов привело ученых к предположению о том, что люди, погребенные здесь, стали жертвами инфекционных заболеваний.
«Это была действительно впечатляющая находка, совершенно уникальная для Египта», — сказала Патриция Пьячентини, археолог из Миланского университета.
Наиболее сохранившиеся мумии «переедут» в музеи, а остальные будут погребены и запечатаны вновь.