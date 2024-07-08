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Скрытый «Город мертвых» обнаружили в Египте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Целые семьи были захоронены в более чем 300 склепах в одной из египетских провинций, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Город мертвых» был обнаружен спустя более чем 4,5 тысячи лет после его основания. Он был построен в ныне популярном туристическом городе Асуан на юге Египта. Интересно, что до недавней находки его территория не представляла интереса для ученых-археологов.

В ходе раскопок, длившихся более пяти лет, были обнаружены массовые захоронения, охватившие более 80 тысяч квадратных метров. Большое количество склепов привело ученых к предположению о том, что люди, погребенные здесь, стали жертвами инфекционных заболеваний.

«Это была действительно впечатляющая находка, совершенно уникальная для Египта», — сказала Патриция Пьячентини, археолог из Миланского университета.

Наиболее сохранившиеся мумии «переедут» в музеи, а остальные будут погребены и запечатаны вновь.