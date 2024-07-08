В Горсаду Волгограда в июльскую жару монтируют поливочную систему

В сорокоградусную жару в Горсаду в центре Волгограда монтируют поливочный водопровод. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в парке планируют высадить еще 1,5 тысячи деревьев и уложить новый газон.
— Высадка будет проводиться при благоприятных погодных условиях. Площадь реконструкции заключительного участка рекреационной зоны превышает 20 тысяч квадратных метров, — уточнили в городской администрации.
Параллельно подрядчик продолжает укладывать тротуарную плитку. Горожане с каждым днем наблюдать, как преображается старая часть общественного пространства. Помимо тротуаров для любителей побегать делают специальные дорожки с покрытием. Добавим, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».