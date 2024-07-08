Лепс заявил, что уйдет со сцены, если его пенсия составит 100 млн рублей в год

Певец Григорий Лепс сообщил в «Шоу Воли», что мечтает уйти на пенсию, чтобы «тратить заработанные деньги и путешествовать по миру». По словам 60-летнего артиста, сейчас ему нечего тратить: он хочет получать 100 миллионов рублей в год при условии, если проживет еще 20−35 лет.
Лепс отметил, что в эту сумму не входят билеты на самолеты, медицинские обследования и прочие крупные расходы.
100 миллионов рублей в год. Это же скромно. И это я еще расходы не считал. Так, просто на жизнь, на хлебушек… Это просто деньги, чтобы были. Выйти в кафе посидеть, творогу купить.
Григорий Лепс.
певец.
Музыкант добавил, что хочет построить небольшой сруб, в котором он «сидел бы и кайфовал».
16 июля Лепсу исполнится 61 год. Судя по его активности, завершать карьеру он пока не намерен. В этом году певец выпустил пять синглов. Два из них — фиты с Максимом Фадеевым и Юлей Савичевой.