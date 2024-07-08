Адмирала Касатонова назначили главой штаба ВМФ

С 2019 года Касатонов занимал пост заместителя главкома ВМФ. До этого был начальником Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге, начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, командующим Кольской флотилией, начальником штаба и командиром 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где проходил службу.