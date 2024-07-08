Дороги Узбекистана разделили на три категории

По сообщению Norma, дороги разделили на следующие категории:
- международного значения (11 наименований общей длиной 3 833 километра);
- государственного значения (240 наименований общей длиной 14 316 километров);
- местного значения (1 818 наименований общей длиной 24 222 километра).
Это стало необходимым для дальнейшего совершенствования системы дорожного хозяйства с учетом изменений территорий городов и других населенных пунктов.
Министерству транспорта поручили утвердить также перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.