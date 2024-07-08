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Дороги Узбекистана разделили на три категории

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана утвердило перечень дорог общего пользования. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению Norma, дороги разделили на следующие категории:

  • международного значения (11 наименований общей длиной 3 833 километра);
  • государственного значения (240 наименований общей длиной 14 316 километров);
  • местного значения (1 818 наименований общей длиной 24 222 километра).

Это стало необходимым для дальнейшего совершенствования системы дорожного хозяйства с учетом изменений территорий городов и других населенных пунктов.

Министерству транспорта поручили утвердить также перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.