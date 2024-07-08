Виталий Хоценко поздравил победителей премии «Семья года»

В Омской области в День семьи, любви и верности подвели итоги ежегодной губернаторской премии «Семья года». Всего в этом году заявки на участие подали 179 семей. Комиссия определила победителей в десяти номинациях.
«В День семьи, любви и верности вручили премию “Семья года”. Победители в каждой из десяти номинаций получили по 100 тысяч рублей. Поздравляю!» — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Победителями в номинации «Многодетная семья» стала семья Гуменюк из Омска, где воспитываются семеро детей. Глава семьи Максим Сергеевич является участников СВО, служит в воздушно-десантных войсках.
В номинации «Молодая семья» победила семья Лемешко из Марьяновского района. У них шестеро детей, супруги ждут рождения седьмого малыша, а ещё разводят альпийских и нубийских коз.
Семья Сазоновых-Полуэктовых из Омска стала победителем в номинации «Династия». В семье четыре поколения врачей.
Семья Мурейко из Павлоградского района стала лауреатом номинации «Приёмная семья». Супруги воспитывают 12 ребят — своих и приёмных.
Семейный стаж омичей Крюковых насчитывает 73 года! Супруги воспитали двоих детей, помогают с правнуками. Семья стала лауреатом номинации «Золотая семья».
В номинации «Преодоление» победителями признана семья Леонтьевых из Черлакского района. Глава семьи Сергей вернулся с СВО, потеряв обе ноги, пережил почти тридцать операций, супруги прошли через все испытания вместе.
Семья Алхамви открыла в Омске кондитерскую по производству натуральных арабских сладостей, супруги воспитывают троих детей и ждут четвёртого ребёнка, а ещё участвуют в благотворительности. Семья победила в номинации «Семейное дело».
В номинации «Социально активная семья» победила семья Койчубаевых из Называевского района. Семья активно участвует в общественно значимых проектах, спортивной жизни, а мама семейства Мариям является организатором волонтерского движения «Помощь нашим землякам», движение помогает бойцам СВО.
В номинации «Семья — хранитель традиций» победу одержала семья Поляковых из Большереченского района. Много лет супруги работают в музее-заповеднике «Старина Сибирская», занимаются ремёслами.
Семья Сухомлиновых из Москаленского района стала лауреатом в номинации «Сельская семья». Глава семейства возглавлял КФХ, занимался сельским хозяйством, растениеводством. Сейчас дело продолжает сын.
Конкурсные материалы победителей в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Сельская семья» будут направлены на Всероссийский конкурс «Семья года».