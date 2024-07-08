Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Без света остались 12 улиц в Карасунском и Центральном округах.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “В-201” и 7 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Маяковского, Новороссийской, Озерной, Ставропольской, Шевченко, Ким. Временно обесточены улицы Лесная, Полины Осипенко, проезд Полины Осипенко, проезд Пионерский, Таманская и переулок Юшковский.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Напомним, ранее в Краснодаре без света остались четыре улицы в центре города. Из-за аварии обесточило улицы Гаврилова, Коммунаров, Одесскую и Красную.