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Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Без света остались 12 улиц в Карасунском и Центральном округах.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “В-201” и 7 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Маяковского, Новороссийской, Озерной, Ставропольской, Шевченко, Ким. Временно обесточены улицы Лесная, Полины Осипенко, проезд Полины Осипенко, проезд Пионерский, Таманская и переулок Юшковский.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Напомним, ранее в Краснодаре без света остались четыре улицы в центре города. Из-за аварии обесточило улицы Гаврилова, Коммунаров, Одесскую и Красную.

ЖКХ