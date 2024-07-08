- По данным Всемирной туристской организации, более 50 процентов путешественников для отдыха выбирают направления, интересные с точки зрения гастрономии. В прошлом году гастрофестиваль на курорте посетили почти 30 тысяч гостей. В этом сезоне мы также ожидаем высокий уровень интереса к его мероприятиям. Тем более что основной темой гастрофеста станут "Кухни Юга" в широком смысле. Мы не стали ограничиваться лишь нашим регионом. Поэтому будут представлены разные варианты южной гастрономии: от Кавказа до Латинской Америки. В ресторанах - партнерах фестиваля также приготовят блюда Италии, а в кафе перуанской кухни предложат специалитеты этой южной страны. Что может быть лучше, чем, приехав в горы на отдых, пройти пару пеших маршрутов, подышать свежим воздухом, а потом насладиться вкусной едой? - считает бренд-шеф ресторанов горного курорта Валентин Шин.