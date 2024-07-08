Масштабный гастрофест стартует в середине июля и будет проходить сразу в нескольких форматах. Начнется он с того, что лучшие шеф-повара ресторанов "Роза Хутор" и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальное предложение из нескольких блюд по фиксированной цене поможет раскрыть вкус южной кухни.
- По данным Всемирной туристской организации, более 50 процентов путешественников для отдыха выбирают направления, интересные с точки зрения гастрономии. В прошлом году гастрофестиваль на курорте посетили почти 30 тысяч гостей. В этом сезоне мы также ожидаем высокий уровень интереса к его мероприятиям. Тем более что основной темой гастрофеста станут "Кухни Юга" в широком смысле. Мы не стали ограничиваться лишь нашим регионом. Поэтому будут представлены разные варианты южной гастрономии: от Кавказа до Латинской Америки. В ресторанах - партнерах фестиваля также приготовят блюда Италии, а в кафе перуанской кухни предложат специалитеты этой южной страны. Что может быть лучше, чем, приехав в горы на отдых, пройти пару пеших маршрутов, подышать свежим воздухом, а потом насладиться вкусной едой? - считает бренд-шеф ресторанов горного курорта Валентин Шин.
Участниками гастрофеста станут 20 ресторанов горного курорта и Сочи: Kaf Kas, Boomerang, Bierkeller, Black Bar & Grill, "Дичь", "Барабуля", "Высота 2320", MODUS, "Ilios greek taverna", "Шале", "Pro.Хинкали", "Груша", "Рукола", "Берлога", "Варежка", Boogel Woogel Bar, Bistrot italiano, Co-Co Chalet, Giorgio Suluguni, кафе горного клуба "Спорт-Марафон" и Парка альпак "Пача Мама".
Гостей ждут авторское прочтение гастрономической классики и неожиданные сочетания продуктов. Например, черноморские рапаны приготовят с томатами и пеной из пармезана, тартар из форели с айоли из горных трав и греческим йогуртом, холодный суп Маладим с огурцом и мятой, утку с дыней и орехом пекан, а томленую говяжью грудинку с брокколи и яблочным пюре.
В ресторанах можно будет попробовать традиционный абхазский пирог ачаш, красную перуанскую лепешку с мраморной говядиной и бобами, круассан из мороженого и многое другое. Украшением фестиваля станут гастрономические ужины от шеф-поваров.
- Завершит наш гастрофест, как обычно, специальная гастрономическая ярмарка. Она будет открыта в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1000 метров над уровнем моря, - отметил бренд-шеф ресторанов горного курорта Валентин Шин.
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