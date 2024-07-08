В Пятигорске у КамАЗа на ходу открылся борт и травмировал полицейского

Происшествие случилось на улице Бештаугорское шоссе рядом с пятигорским авторынком. Правоохранители несли службу на дороге, когда грузовик выезжал с прилегающей территории. Задняя крышка кузова оказалась не закреплена и открылась, сильно ударив полицейского и сбив его с ног.