Переполненные пляжи Анапы сняли на видео

Этот курорт текущим летом по спросу обгоняет Сочи, и в разгар купального сезона на пляжах Анапы полно туристов. Для многих поиск лучшего места на берегу моря превращается в ежедневное испытание. Отдыхающие ежегодно жалуются дефицит свободных мест, но желающих посетить курорт меньше не становится.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, почему спрос на отдых в Анапе растет быстрее, чем в Сочи, и почему этот курорт настолько популярен для отдыха с детьми.