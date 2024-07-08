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Переполненные пляжи Анапы сняли на видео

Туристы вновь жалуются на переполненные пляжи на курортах Краснодарского края. В Сети опубликовано видео, сделанное в Анапе, где видно, что на местных пляжах просто яблоку негде упасть.

Этот курорт текущим летом по спросу обгоняет Сочи, и в разгар купального сезона на пляжах Анапы полно туристов. Для многих поиск лучшего места на берегу моря превращается в ежедневное испытание. Отдыхающие ежегодно жалуются дефицит свободных мест, но желающих посетить курорт меньше не становится.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, почему спрос на отдых в Анапе растет быстрее, чем в Сочи, и почему этот курорт настолько популярен для отдыха с детьми.

туризм и отдых