Участок еще одной улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

О частичном перекрытии улицы Дулати сообщает пресс-служба акимата Алматы. Временные ограничения связаны с ремонтными работами на дорогах.
«С 23.00 9 июля до 11.00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова. Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова», — говорится в сообщении.
На ремонтируемом участке, по информации акимата, будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Алматинцев и гостей города просят заранее планировать маршрут.