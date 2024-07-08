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Участок еще одной улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

В Алматы частично перекроют улицу Дулати — от Набережной до Утегенова. Это связано с проведением среднего ремонта дорог, передает NUR.KZ со ссылкой акимат города.

Источник: Акимат Алматы

О частичном перекрытии улицы Дулати сообщает пресс-служба акимата Алматы. Временные ограничения связаны с ремонтными работами на дорогах.

«С 23.00 9 июля до 11.00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова. Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова», — говорится в сообщении.

На ремонтируемом участке, по информации акимата, будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Алматинцев и гостей города просят заранее планировать маршрут.