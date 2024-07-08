Участок еще одной улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

«С 23.00 9 июля до 11.00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова. Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова», — говорится в сообщении.