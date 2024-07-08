Ушла из жизни народная артистка СССР Марина Кондратьева

Окончив учебу в 1952 году, Кондратьева оказалась в Большом театре и осталась в нем более чем на 70 лет! Она сразу же начала танцевать сложные сольные партии в спектаклях, где главные роли исполняла Уланова, Лепешинская, Семенова, Плисецкая. Вскоре сложилось и ее сотрудничество с Мариной Тимофеевной Семеновой, которая оставалась наставником Кондратьевой на протяжении всей жизни. Романтический облик балерины, редкая пропорциональность фигуры и красота линий, гармоничное владение разделами техники классического танца были сформированы в выдающуюся романтическую балерину ХХ века именно видением и профессиональным вкусом Семеновой. Оценивая творчество Кондратьевой, балетный критик Наталья Чернова определила главные черты ее искусства: "Есть художники, удел которых - не взрывать привычное, не поражать дерзостью новизны, а нести в своем творчестве "память культуры - память истории", раскрывать то вечное, непреходящее, что заложено в традициях классического искусства. Марина Кондратьева пришла в наш балет танцовщицей, напоминающей о прелести лирико-романтического танца прошлого века".