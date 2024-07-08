Минпромторг: По объему промышленного экспорта из России лидирует Китай

В Екатеринбурге сегодня открылась международная промышленная выставка "Иннопром", в которой участвуют 900 компаний из 60 стран. О том, как выставка помогает развивать международную промышленную кооперацию, "Российской газете" рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Какая отечественная промышленная продукция пользуется спросом за рубежом?
Антон Алиханов: Несмотря на то, что российские экспортеры уже два года существуют в условиях санкционных ограничений, они успешно перестраивают свою логистику - по итогам мая 2024 года доля дружественных стран в общем объеме промышленного экспорта составила 82% (32,81 млрд долларов, общий промэкспорт - 39,97 млрд долларов), осваивают рынки, имею в виду страны Азии, Африки и Латинской Америки, и запускают новые проекты.
Основная поддержка экспортеров реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки, а также субсидирования части понесенных затрат экспортеров. Важно, что происходит постоянная цифровизация мер поддержки, а также способов взаимодействия с экспортерами. Сейчас готовится паспорт обновленного нацпроекта, который будет действовать до 2030 года.
При этом, несмотря на изменившуюся внешнеэкономическую ситуацию и переориентацию на дружественные страны, структура промышленного экспорта не претерпела серьезных изменений в сравнении с 2021 годом. Топ-5 категорий промышленного экспорта по итогам мая 2024 года выглядит следующим образом: черные металлы (6 млрд долларов и 15% от общего промэкспорта), удобрения и азотные соединения (4,5 млрд долларов и 11%), алюминий (3,2 млрд долларов и 8), продукция машиностроения (2,6 млрд долларов и 7%), продукция лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности (2,3 млрд долларов и 6%).
На первом месте по объему промэкспорта в дружественные страны находится Китай, где наиболее крупные поставки приходятся на алюминий (1,7 млрд долларов).
По поставкам черных металлов лидируют Турция (1 млрд долларов), Беларусь (554 млн долларов) и Казахстан (538 млн долларов).
Удобрения в большей степени экспортируются в Бразилию (880 млн долларов) и Индию (590 млн долларов).
Экспорт продукции машиностроения преимущественно приходится на Китай (710 млн долларов, из них 340 млн - турбореактивные двигатели и турбины) и Беларусь (414 млн долларов).
Лесоматериалы в большей части экспортируются в Китай (1,1 млрд долларов) и Узбекистан (210 млн долларов).
Мы сегодня работаем на международной промышленной выставке "Иннопром-2024". Как "Иннопром" помогает развивать промышленную кооперацию с зарубежными партнерами, особенно в условиях санкционного давления?
Антон Алиханов: Несмотря на внешнеполитические ограничения, "Иннопром" продолжает оставаться главной международной промышленной выставкой на пространстве СНГ. В этом году в ней принимают участие представители из 60 стран, и 900 компаний и организаций представлено на экспозиции "Иннопрома" в четырех павильонах. Интерес к мероприятию очень высокий - уже в феврале этого года все выставочные площади были забронированы.
В 2024 году впервые все четыре павильона выставки - 50 тыс. кв. м - заняты российскими и международными экспонентами, причем из самых разных отраслей: машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы и др. В 2023 году на выставке было представлено свыше 700 экспонентов. В этом году цифра будет больше.
С национальными коллективными экспозициями представлены шесть стран: страна-партнер "Иннопром-2024" - Объединенные Арабские Эмираты, республики Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. С индивидуальными стендами примут участие в выставке порядка 300 компаний из КНР, а также компании из Турции, Египта, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Венгрии.
"Иннопром" - это место, где для бизнеса созданы все условия по поиску новых партнеров. Здесь прежде всего имею в виду различные B2B-площадки.
"Диалог с торгпредом" - это 59 торговых представителей России за рубежом в одном месте. Компании могут лично познакомиться с ними, задать интересующие вопросы и договориться о дальнейшей работе по экспорту своей продукции в интересующие страны.
Форум производителей компонентов предоставляет отличную возможность компаниям МСП презентовать свою продукцию директорам по закупкам крупнейших промышленных предприятий.
Стоит отметить, в этом году "Иннопром" впервые проходит в обновленном формате. Помимо зарубежной страны, в качестве партнеров мероприятия выступили также две международные организации - Шанхайская организация сотрудничества и Содружество Независимых Государств. В этой связи в деловую программу включен ряд мероприятий, посвященных деятельности указанных международных институтов, в том числе пленарная сессия "Горизонт - 2035: Шанхайская организация сотрудничества - ось глобальной экономики" с участием руководителей министерств и ведомств стран ШОС. К этому мероприятию будет также приурочено проведение питч-сессии для представителей деловых кругов государств объединения по темам цифровизации промышленности, новых технологий на производстве и технологий в энергетике.