Минпромторг: По объему промышленного экспорта из России лидирует Китай

Стоит отметить, в этом году "Иннопром" впервые проходит в обновленном формате. Помимо зарубежной страны, в качестве партнеров мероприятия выступили также две международные организации - Шанхайская организация сотрудничества и Содружество Независимых Государств. В этой связи в деловую программу включен ряд мероприятий, посвященных деятельности указанных международных институтов, в том числе пленарная сессия "Горизонт - 2035: Шанхайская организация сотрудничества - ось глобальной экономики" с участием руководителей министерств и ведомств стран ШОС. К этому мероприятию будет также приурочено проведение питч-сессии для представителей деловых кругов государств объединения по темам цифровизации промышленности, новых технологий на производстве и технологий в энергетике.