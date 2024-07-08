Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 9 июля

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на вторник, 9 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 70% 759 мм рт. ст. +30°
Источник: pixabay

Синоптики предупреждают жителей страны о дождливой погоде.

«На большей части территории Казахстана, в связи с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. На востоке, юго-востоке осадки пройдут с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востока страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, на востоке в ночные и утренние часы — туман».

рассказали в «Казгидромет».

Днем в Атырауском и Мангистауском регионах, а также на юге Западно-Казахстанской и в Актюбинской областях сохранится сильная жара.

Высокую пожарную опасность прогнозируют на севере и в центре Атырауской области, а также на севере и юге Западно-Казахстанской области, на западе и юге Актюбинского региона.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на юго-западе Жамбылской, Алматинской, на западе и севере Мангистауской области, в области Ұлытау, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской, Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.