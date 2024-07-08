Дожди и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 9 июля

«На большей части территории Казахстана, в связи с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами. На востоке, юго-востоке осадки пройдут с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востока страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре, на востоке в ночные и утренние часы — туман».