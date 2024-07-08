С 1 сентября в Прикамье планируется запуск поездов «Финист» до Кизела и Губахи

Новый скоростной электропоезд «Финист» выйдет на маршруты в Пермском крае с 1 сентября этого года. Дополнительные электрички планируется запустить до Кизела и Губахи. Об этом сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков на выездном заседании краевого правительства.
По его словам, сейчас в Прикамье продолжается работа по развитию маршрутной сети инновационного подвижного состава пригородных железнодорожных поездов. В частности, продлен маршрут «Пермь — Лысьва». Теперь электрички курсируют до станции «Кын».
Напомним, «Финист» — полностью российский электропоезд, собранный на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области. Утром 8 июля скоростной электропоезд начал работать по кольцевому маршруту в Перми. Электричка, которая заменила собой «Ласточку», выехала со станции «Пермь-2» и поехала через «Пермь-Сортировочную», «Комплекс ППИ», «Кабельную», «КамГЭС», «Балмошную» и другие остановки, чтобы вновь вернуться на «Пермь-2».