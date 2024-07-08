В Казани с 11 июля без кондукторов начнут ездить еще два маршрута троллейбусов

Напомним, с начала лета на систему оплаты проезда «без кондуктора» уже перешли трамваи маршрутов № 5 и 5а, а также троллейбусы № 5 и № 8.
Оплатить проезд теперь там можно картой через специальные электронные устройства, которые расположены на поручнях у дверей. Если вы оплачиваете проезд «наличкой», то следует подойти к водителю.
В «Метроэлектротрансе» подчеркнули, что при безналичной оплате, человек обязательно должен дождаться зеленой галочки на экране: это доказательство того, что платеж прошел успешно.