Вилле Вало назвал вымышленного персонажа, который на него повлиял

«Эрик был моим героем. Фильм вышел сразу после того, как гранж стал популярным, и был реально гранжевым. Было несколько более мрачных фильмов, но не думаю, что в то время в Голливуде выходило что-то “готическое”, и там (в оригинальном фильме “Ворон” 1994 года — прим. ред.) было немного рок-н-ролла. Эрик ходил с вороной и гитарой», — поделился Вилле.