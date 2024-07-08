Вилле Вало назвал вымышленного персонажа, который на него повлиял

Главный персонаж по имени Эрик Дрейвен стал для исполнителя примером в сфере музыки и образа жизни.
О вселенной «Ворона» Вилле Вало поговорил с Metal Hammer в преддверии выхода одноименного ремейка с Биллом Скарсгардом («Оно»).
«Эрик был моим героем. Фильм вышел сразу после того, как гранж стал популярным, и был реально гранжевым. Было несколько более мрачных фильмов, но не думаю, что в то время в Голливуде выходило что-то “готическое”, и там (в оригинальном фильме “Ворон” 1994 года — прим. ред.) было немного рок-н-ролла. Эрик ходил с вороной и гитарой», — поделился Вилле.
Это повлияло на меня на всех возможных уровнях, от музыки до образа жизни.
Вилле Вало.
певец.
Артист также отметил, что картина вдохновила и его рок-группу HIM в плане звучания и образов. Сейчас коллектива уже не существует: музыканты отыграли заключительное шоу в канун 2017 года.
Вилле продолжил начатое в HIM самостоятельно. В прошлом году он выпустил сольный альбом Neon Noir (2023) с неизданным материалом группы.