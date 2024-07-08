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Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом

Источник: Российская газета

Главнокомандующий Военно-Морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев представил в понедельник командному составу Балтийского флота нового командующего. Им назначен вице-адмирал Сергец Липилин. Ранее он занимал должность начальника штаба Балтфлота.

На размещенном Минобороны РФ видео показано, как главком вручил новому командующему штандарт и напутствовал его на успешное исполнение обязанностей в новой высокой должности. Уточняется, что церемония состоялась в Калининграде - в штабе Балтийского флота.

В свою очередь экс-командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев пошел на повышение. Он назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.