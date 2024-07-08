Экстремальная жара в Волгограде отступит к концу недели

Синоптики прогнозируют волну похолодания, которая даст передышку от экстремальной 40-градусной жары жителям Волгограда и области. В ближайшие дни столбики термометров опустятся до +30 и даже ниже. Какая погода будет в Волгограде в середине июля 2024 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
— Самые жаркие дни у нас уже прошли, — порадовала прогнозом Наталья Алатырцева. — В ближайшие дни из-за прохождения атмосферных фронтов температура еще опустится. К концу недели в северных районах Волгоградской области днем будет до +28 градусов, в южных — до +33.
В Волгограде 9 июля днем ожидается +32…+34 градуса. 10 июля припечет до +33…+35, 11 июля будет +34…+36. Но ночью температура уже вполне комфортная для здорового сна — +20…+22 градуса. Существенных осадков не ожидается. После лето будет более комфортным.
Кстати, в начале июля синоптики зафиксировали +40 градусов лишь 5 числа в Суровикинском районе и 6 июля — в Котельниковском. В остальных районах области и в Волгограде температура поднималась в пределах 38 — 39,6 градуса. Хотя днем на солнце припекало и сверху, и жарило от раскалившегося асфальта и бетона.
— 40 градусов для Волгоградской области — очень сильная жара, но вовсе не аномальная. Такие температуры считаются опасным явлением, но фиксируются каждое лето в июле, августе и даже в июне, — отмечает метеоролог.
Так, в Волгограде 40-градусная жара стояла летом 2010 и 2011 годов. Абсолютный максимум за шестидесятилетнюю историю наблюдений зафиксировали 10 июля 1972-го, когда на термометрах было +41,8 градуса.
— По области многим запомнился 2010 год, когда почти две недели было +40. Максимум в +43,2 градуса был зафиксирован в Новоаннинском районе. В 2020 году температура поднималась до +42,6. В 2012-м уже в июне была сорокаградусная жара по региону. Так что практически каждый год хотя бы на одной станции фиксируют такие температуры, — рассказала Наталья Алатырцева.
Хотя этим летом погода в Волгограде и области все же особенная. Несмотря на жару, с начала месяца практически каждый день у нас по области гремят мощные грозы с ливнями. Штормовое предупреждение продляют каждые сутки.
Так, в станице Суворовской Суровикинского района 5 июля выпало 44 миллиметра осадков всего за час — это практически месячная норма. 7 июля в Палласовке было сочетание опасных метеорологических явлений: ветер 20 метров в секунду, 17 миллиметров осадков и гроза. Жители жалуются, что снесло крыши. И все это несмотря на жару.
— У нас есть локатор, по которому видно эти грозы. Такие верхние границы облаков от 10 до 15−17 километров бывают редко. И эти мощные облака выливаются, местами с градом. Просто не всегда эти осадки попадают на метеостанцию, поэтому мы не можем это засвидетельствовать, — отмечают синоптики.
ВАЖНО!
Если в вашем районе из-за буйства стихии произошли разрушения, например, град, ураган повредили постройки, автомобили, урожай на полях, там, где нет метеостанций, в ЦГМС нужно обращаться в течение трех дней. Это установленный срок, чтобы специалисты метеослужбы провели обследование и дали заключение для получения страховых выплат.