Экстремальная жара в Волгограде отступит к концу недели

— По области многим запомнился 2010 год, когда почти две недели было +40. Максимум в +43,2 градуса был зафиксирован в Новоаннинском районе. В 2020 году температура поднималась до +42,6. В 2012-м уже в июне была сорокаградусная жара по региону. Так что практически каждый год хотя бы на одной станции фиксируют такие температуры, — рассказала Наталья Алатырцева.