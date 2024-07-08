Минобороны РФ: разрушение в Киеве вызвано падением украинской ракеты ПВО

Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Поражены заводы в разных частях страны, в том числе в Киеве. В столице Украины обломки ракеты упали на детскую больницу. Минобороны РФ объяснило, что это случилось из-за некачественной работы украинской ПВО. Очевидцы сообщили, что российская ракета поразила склад с вооружениями завода «Артем», неподалеку от него и располагалась больница «Охматдет».
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщило Минобороны России.
«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики… нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнило ведомство.
Все цели поражены, говорится в сообщении. Какие именно, министерство не раскрывает.
Ночью и утром воздушная тревога несколько раз объявлялась на всей территории Украины, в разных частях страны звучали взрывы. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия использовала ~более 40 ракет разных типов~ и провела массированную атаку.
Он обвинил Россию в целенаправленных ударах по гражданским объектам и призвал мир «задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец русским ударам». Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западных союзников выделить ВСУ больше систем ПВО.
Российское Минобороны в свою очередь подчеркивает, что не целится по мирной инфраструктуре, а в этот раз она пострадала из-за некачественной работы украинской ПВО.
«Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима»,
— передало ведомство.
Позже Зеленский сообщил, что всего за утро 8 июля на Украине погибли 27 человек, число раненых достигло 100.
Удар по Киеву.
В украинской столице ракетный удар был нанесен ~по складу военного завода «Артем~», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и очевидцев.
«Поражен склад… Был прилет в районе завода… Мощный взрыв, пожар. Это завод “Артем”, где производят в том числе ракеты», — рассказали собеседники агентства.
Киевский завод им. Артема (ГАХК «Артем») — одно из самых старых и крупнейших предприятий Украины, принадлежит госконцерну «Укроборонпром». В числе главных производителей авиационных ракет, также выпускает оружие и боеприпасы, воздушные и космические летательные аппараты.
Завод расположен в Шевченковском районе столицы, у метро «Лукьяновская». Судя по видео очевидцев, кроме склада зацепило здание киевского бизнес-центра «Лукьяновка Ворк энд Релакс», расположенное по соседству от «Лукьяновской» и завода, там начался пожар. В этом здании сейчас работает администрация предприятия, пишет российский Telegram-канал Readovka.
Военная администрация города перечислила Шевченский район в числе тех мест, где утром был взрыв, но ничего не говорит о поражении завода. Власти Киева указали, что при обстреле в этом районе значительно пострадали онкогематологический корпус детской больницы «Охматдет» (находится примерно в 2,3 км от завода) и жилая многоэтажка «на Сырце». В последний полностью разрушен подъезд, еще несколько повреждены.
«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города»,
— говорится в сообщении Минобороны РФ.
На снимках очевидцев возле больницы видны поражающие элементы от зенитной ракеты С-300. Такие используют украинские системы ПВО.
В результате ракетного удара в Киеве также ~полностью уничтожены или повреждены три трансформаторные подстанции~ в Голосеевском и Шевченковском районах, задеты электросети, сообщила украинская ДТЭК.
Всего, по информации киевской администрации, ~обломки ракет при утренней атаки упали в семи районах столицы~: Шевченском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Были повреждены дома, машины, в нескольких местах вспыхивали пожары. Позже в Киеве вновь объявили воздушную тревогу, после чего обломки упали на медцентр в Днепровском районе. По последним сводкам украинских властей, всего в столице республики погибли 17 человек, более 40 пострадавших.
Взрывы на аэродроме и атаки в других частях Украины.
В Житомирской области ~ракетный удар поразил военный аэродром Озерное~, сообщает российская сторона.
«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — уточнил источник ТАСС в силовых структурах.
Нанести удар ~помог провал собственной разведки Украины~. Та пыталась завербовать через Telegram российского пилота бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3. Ему предложили повредить российскую технику, а также угнать свой самолет и посадить его на одном из военных аэропортов Украины (по всей видимости, на Озерном). Взамен мужчине обещали зарубежное гражданство и деньги. Кроме выгодных посулов украинские спецслужбы использовали и угрозы, рассказал сам пилот.
«Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — отметил летчик.
Военный передал всю информацию командованию, и в итоге контрразведка России получила необходимую информацию для удара по украинском аэродрому, говорится в сообщении ФСБ.
Кроме перечисленных целей, за 8 июля под удар попали Днепр, Кривой Рог и Краматорск, сообщил Зеленский. В последнем ~поражен Новокраматорский машиностроительный завод~, в его районе заметили огромный столб дыма, передают украинские СМИ. Предварительно, никто не пострадал.
В Кривом Роге обстрел частично разрушил промышленное предприятие, на его территории начался пожар, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). ~Ракета попала в административное здание Северного горно-обогатительного комбината~, уточнила пресс-служба компании-владельца «Метинвест».
«Там наладили производство металлических сеток для БМП и танков. Прямо на месте, сетками обшивали тяжелую технику, а большая часть продукции расходилась на подобные предприятия по всей Украине»,
— пояснил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По информации украинских властей, в Кривом Роге погибли 11 человек, пострадали более 40. На завтра, 9 июля в городе объявлен траур.
~В Днепре также частично повреждено предприятие~, пишет ДСНС. Кроме того, пострадали девятиэтажка и двухэтажное станция технического обслуживания. Погиб один человек, ранены более десяти.
Кроме того, ~объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области~, указала пресс-служба оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины.