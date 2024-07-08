Минобороны РФ: разрушение в Киеве вызвано падением украинской ракеты ПВО

Военная администрация города перечислила Шевченский район в числе тех мест, где утром был взрыв, но ничего не говорит о поражении завода. Власти Киева указали, что при обстреле в этом районе значительно пострадали онкогематологический корпус детской больницы «Охматдет» (находится примерно в 2,3 км от завода) и жилая многоэтажка «на Сырце». В последний полностью разрушен подъезд, еще несколько повреждены.